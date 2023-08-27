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21:02, 27 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности провести выборы в военное время при трех условиях

Зеленский заявил о готовности провести выборы при финансовой поддержке Запада
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в военное время при трех условиях. Их он назвал в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

Украинский лидер напомнил, что проводить выборы во время военного положения в стране запрещено. Однако, отметил он, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, в избирательный кодекс, страны Запада окажут финансовую поддержку, а наблюдатели будут в том числе в окопах, то такая возможность будет.

«Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы.

Также Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения. По его словам, данная инициатива может поступить в парламент в течение недели.

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