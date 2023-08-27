Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения. С таким предложением украинский лидер выступил в эфире всеукраинского телемарафона, фрагмент публикует Telegram-канал Klymenko Time.

«Я поставил задачу, законодателю будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу», — сказал глава Украины, уточнив, что данная инициатива может поступить в парламент в течение недели.

Ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что на Украине создадут портал, с помощью которого украинцы смогут получать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции чиновников.

Обличитель сможет получить десять процентов от предмета коррупционного правонарушения. При этом Новиков добавил, что размер платы за сообщение не может превышать 14 миллионов гривен (более 35 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

