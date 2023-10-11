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18:20, 11 октября 2023Бывший СССР

Военный эксперт оценил объявление Зеленским последней стадии конфликта

Эксперт Дандыкин: объявление Зеленским последней стадии конфликта трудно понять
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Объявление президентом Украины Владимиром Зеленским последней стадии военного конфликта трудно понять, но оно верно в значении проигрыша украинского лидера. Так высказывание главы государства оценил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, пишут «Известия».

«Трудно понять, что имеет в виду Зеленский. Если исходить из его логики, то сначала контрнаступ, который в Крыму и Севастополе должен закончиться. Потом они должны были взять три города, включая Артемовск. Потом он говорил, что Артемовск и не надо брать», — отметил эксперт.

По его словам, высказывание политика может быть верным, если он имел в виду свой проигрыш. «Судя по тому, что сейчас происходит, наши ребята пробуют оборону Украины, для того чтобы потом пойти в наступление, есть успехи», — заключил Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что страна находится на последней стадии конфликта. «Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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