Военный эксперт оценил объявление Зеленским последней стадии конфликта

Эксперт Дандыкин: объявление Зеленским последней стадии конфликта трудно понять

Объявление президентом Украины Владимиром Зеленским последней стадии военного конфликта трудно понять, но оно верно в значении проигрыша украинского лидера. Так высказывание главы государства оценил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, пишут «Известия».

«Трудно понять, что имеет в виду Зеленский. Если исходить из его логики, то сначала контрнаступ, который в Крыму и Севастополе должен закончиться. Потом они должны были взять три города, включая Артемовск. Потом он говорил, что Артемовск и не надо брать», — отметил эксперт.

По его словам, высказывание политика может быть верным, если он имел в виду свой проигрыш. «Судя по тому, что сейчас происходит, наши ребята пробуют оборону Украины, для того чтобы потом пойти в наступление, есть успехи», — заключил Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что страна находится на последней стадии конфликта. «Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал он.