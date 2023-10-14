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04:16, 14 октября 2023Мир

В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск

The Spectator: российские войска начали наступление по всей линии фронта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска начали масштабное наступление, что стало неожиданностью для украинских военных. Об этом заявила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

По ее словам, российские силы планируют «сковать» противника и не допустить переброски украинских резервов. «Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта. Вчера произошло около сотни боевых столкновений», — сообщила журналистка, добавив, что одно из самых решающих сражений разворачивается в населенном пункте Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Она также рассказала о реакции украинских военных, обеспокоенных возможным прорывом. Одни описывают ситуацию как «ад», а другие заявляют о потере нескольких позиций и отмечают, что остались в меньшинстве, пишет Моренец.

Ранее полковники в отставке Анатолий Матвийчук и Виктор Литовкин заявили, что взятие Авдеевки откроет путь к Краматорску и позволит «отодвинуть» украинские войска от Донецка.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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