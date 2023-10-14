В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск

The Spectator: российские войска начали наступление по всей линии фронта

Российские войска начали масштабное наступление, что стало неожиданностью для украинских военных. Об этом заявила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

По ее словам, российские силы планируют «сковать» противника и не допустить переброски украинских резервов. «Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта. Вчера произошло около сотни боевых столкновений», — сообщила журналистка, добавив, что одно из самых решающих сражений разворачивается в населенном пункте Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Она также рассказала о реакции украинских военных, обеспокоенных возможным прорывом. Одни описывают ситуацию как «ад», а другие заявляют о потере нескольких позиций и отмечают, что остались в меньшинстве, пишет Моренец.

Ранее полковники в отставке Анатолий Матвийчук и Виктор Литовкин заявили, что взятие Авдеевки откроет путь к Краматорску и позволит «отодвинуть» украинские войска от Донецка.