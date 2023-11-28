Рогов заявил, что Авдеевка однозначно перейдет под контроль ВС России

Авдеевка превратилась в настоящую мясорубку, поскольку президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать реалии. Об этом «Царьграду» заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Авдеевка так или иначе перейдет под контроль Российской армии, однако Зеленский не захочет мириться с тем, что сейчас происходит на фронте. Рогов отметил, что Авдеевка заполнена телами не переживших бои солдат Вооруженных сил Украины.

Он также указал на успехи российских военнослужащих по взятию промзоны. «Мы видим продвижение на других участках фронта. Все это звенья одной цепи», — сказал он. Рогов заключил, что под Авдеевкой еще будет перемолото много украинских военных, которых бросят туда для удержания позиций.

Ранее стало известно о полном освобождении промышленной зоны Авдеевки. Вооруженные силы Украины держали территорию под контролем с 2014 года. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что для Украины взятие под контроль промзоны — серьезный удар, так как она является важной частью всего авдеевского укрепрайона.

Между тем украинский военный эксперт Константин Машовец отмечал, что российские войска достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга.