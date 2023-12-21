Украине предрекли скверный 2024 год

Bloomberg: для Украины 2024 год будет скверным, ВСУ истощены и могут не выстоять

Колумнист Хэл Брэндс прокомментировал ход конфликта России и Украины. Об этом он написал в материале для агентства Bloomberg.

Брэндс предрек Украине скверный 2024 год и подчеркнул, что Вооруженные силы страны (ВСУ) истощены. По его мнению, Киев может не выстоять.

«Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. (...) В американской прессе, ожидаемо, раздаются упреки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада», — отметил он.

Автор добавил, что даже если Украина получит крупную поддержку от США в следующем году, ей, возможно, придется экономить свои силы и «готовиться к следующему большому рывку — возможно, последнему большому рывку — в 2025 году».

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — отметил он.