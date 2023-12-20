Президент Чехии признал неудачу контрнаступления ВСУ
Президент Чехии Петр Павел заявил о неудаче контрнаступления ВСУ
Президент Чехии Петр Павел заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпело поражение. Об этом он высказался в интервью французской газете Monde.
Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что операция не принесла ожидаемых результатов. «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — отметил он.
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Политик призвал Киев отказаться от попыток провести наступление и сконцентрироваться на консолидации линий обороны. По его мнению, не стоит недооценивать возможности и ресурсы России.
Ранее Петр Павел предсказал развитие конфликта на Украине. По его мнению, в ситуации произойдет значительный сдвиг, однако он будет противоречить ожиданиям Запада.