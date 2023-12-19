«Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

Президент Чехии Петр Павел: на Украине произойдет сдвиг не в лучшем смысле

Президент Чехии и бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел сделал прогноз по развитию конфликта на Украине в 2024 году. Политик предсказал, что в ситуации произойдет значительный сдвиг, однако он будет противоречить ожиданиям Запада.

Сложится новая ситуация, которую нам придется учитывать. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем Петр Павел президент Чехии

По словам чешского лидера, президент России Владимир Путин «упорствует в своем видении мира, согласно которому всем нужно признать, что Россия находится среди сильных мира сего». Также политик считает, что Москва ждет президентских выборов в США в ноябре 2024 года и надеется на переизбрание на пост главы государства Дональда Трампа.

Павел допустил, что при подобном развитии событий Путин сумеет договориться с новым главой Белого дома, игнорируя мнение Украины или Европы. «Другим придется как-то мириться с тем, что России вернется статус ключевого игрока», — резюмировал он.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Россию назвали главной угрозой для Евросоюза

В конце ноября Петр Павел заявил, что европейские армии «серьезно относятся» к угрозе со стороны Москвы и готовятся к конфликту высокой интенсивности.

На встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) политик высказал предположение, что из-за конфликта на Украине России понадобятся годы, чтобы восстановить свою боеспособность, однако Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают ее как «угрозу номер один».

Президент Венгрии Каталин Новакова поддержала позицию Павела и пообещала, что страны «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) будут стараться и дальше помогать Украине. «Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать», — добавил польский лидер Анджей Дуда.

В свою очередь, начальник генштаба Чехии Карел Ржегка призвал к запугиванию России, чтобы избежать с ней потенциальной войны.

По мнению генерала, предотвратить столкновение можно лишь путем сдерживания, устрашения и демонстрации силы западными странами. «Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно», — сказал он.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы. Он также сказал, что в последнее время руководство Чехии допускает много истеричных заявлений.

Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Чешский президент заявил о недостаточности поставок боеприпасов Украине

Чешский лидер заявил, что Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженных сил Украины снарядами для артиллерии и сорвал темпы подготовки пилотов для F-16.

По его словам, нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить Киеву продолжать активные военные действия. Политик добавил, что даже в поддерживающих Украину странах растет неуверенность. Это, указал он, может привести к росту разочарования среди украинцев.

Павел констатировал, что подобная неопределенность с поставками мешает военному планированию в Киеве. Он также выразил мнение, что 2023 год имеет «решающее значение для создания основы для успеха», а 2024 год будет более сложным.

Чешский лидер подчеркнул, что при падении Украины «падем мы все».

Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Переговоры России и Украины не исключают в 2024 году

Павел не исключил, что Москва и Киев могут пойти на переговоры в следующем году.

По его словам, в этом конфликте время играет в пользу Москвы, «которая имеет сильную мобилизационную базу живой силы». «Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало», — считает президент Чехии.

Киев же, полагает он, пойдет на переговоры, потому что ситуация на линии соприкосновения указывает на то, что Украина вряд ли может получить военное преимущество в ближайшее время.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности провести переговоры. Например, в декабре об этом заявил Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что план США по переговорам на условиях Киева является нереалистичным.

В ноябре помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, однако от него нет никакой инициативы. Пока даже намеков не было [на новые контакты c Россией], но мы всегда готовы», — добавил он.

В сентябре, затронув вопрос о переговорах, Песков подчеркнул, что в случае их возобновления Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.