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06:42, 23 ноября 2023Мир

Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту

Президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия остается главной угрозой для Евросоюза (ЕС) ЕС, а европейские армии «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Об этом сказал чешский президент Петр Павел. Его слова приводит издание Blesk.

Как заявил политик на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), из-за конфликта на Украине России понадобятся годы, чтобы восстановить свою боеспособность, однако Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Президент Венгрии Каталин Новакова поддержала позицию Павела и пообещала, что страны «Вышеградской четверки» будут стараться и дальше помогать Украине. «Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать», — добавил польский лидер Анджей Дуда.

Ранее Петр Павел признал, что контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось. По его словам, Россия направляет своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад — Украине, при этом зима может добавить новых проблем для Киева.

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      Марина Совина
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