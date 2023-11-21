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12:50, 21 ноября 2023Мир

В Чехии разочаровались в украинском контрнаступлении

Президент Чехии заявил, что контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось

Фото: Alina Smutko / Reuters

Контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось, заявил президент Чехии Петр Павел. Его слова приводит ТАСС.

«Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению», — сказал он.

По его словам, поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, в то время как украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада, так как для них этого недостаточно. При этом Россия направляет своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад — Украине, при этом зима может добавить новых проблем для Киева и негативно отразиться на действиях украинской армии.

Успех России на Украине стал бы большой проблемой для всех западных союзников Украины, им могли бы воодушевиться много других стран, добавил политик.

Ранее Украина ослабила наступление на трех направлениях. В частности, речь идет о купянском, донецком и краснолиманском направлениях, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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      Виктория Кондратьева
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