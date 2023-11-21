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10:46, 21 ноября 2023Бывший СССР

Украина ослабила наступление на трех направлениях

Марочко заявил о сокращении наступательных действий Украины на трех направлениях

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина сократила наступательные действия на трех направлениях. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт рассказал, что за последние несколько суток отмечено ослабление атак штурмовых подразделений вооруженных формирований Украины (ВФУ) на купянском, донецком и краснолиманском направлениях.

«В большей степени это связано с неблагоприятными погодными условиями, однако также наблюдается "усталость" украинских войск и снижение боевого потенциала из-за большого количества потерь», — отмечает Марочко.

Из-за провального контрнаступления Запад требует от Украины активизировать мобилизацию для восполнения потерь. По данным российской разведки, западные страны хотят, чтобы Киев «продемонстрировал мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте».

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      Александр Курбатов
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