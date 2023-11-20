Стало известно о требовании Запада к Украине активизировать мобилизацию

СВР: Запад требует от Украины активизировать мобилизацию из-за военных неудач

Запад требует от Украины активизировать мобилизацию для восполнения потерь после провального контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По словам директора ведомства Сергея Нарышкина, западные страны, не считаясь с потерями ВСУ, требуют от Киева «продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте».

В СВР также заявили, что США и Великобритания посоветовали украинским властям снизить до 17 и повысить до 70 лет призывной возраст.