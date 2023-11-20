В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста
СВР: США посоветовали Киеву снизить до 17 и повысить до 70 лет призывной возраст
США и Великобритания посоветовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.
«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», — сказано в заявлении СВР.