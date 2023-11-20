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16:31, 20 ноября 2023Бывший СССР

В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

СВР: США посоветовали Киеву снизить до 17 и повысить до 70 лет призывной возраст

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США и Великобритания посоветовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», — сказано в заявлении СВР.

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      Кристина Есикова
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