В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

СВР: США посоветовали Киеву снизить до 17 и повысить до 70 лет призывной возраст

США и Великобритания посоветовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», — сказано в заявлении СВР.