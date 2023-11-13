«Дайте отдохнуть» На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

«Страна»: в регионах Украины прошли митинги с требованием демобилизации

В ряде украинских регионов прошли митинги с требованием проведения демобилизации. Об этом сообщило издание «Страна».

Родственники мобилизованных — преимущественно женщины и дети — вышли на улицы во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге. В частности, участники митингов требовали демобилизовать тех, кто находится в армии с февраля 2022 года. Кроме того, пикетчики попросили отправить бойцов на ротацию и дать им отдохнуть.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию о том, чтобы установить воюющим украинцам граничный срок службы 18 месяцев. Она набрала нужное количество голосов.

Украинцы бегут от мобилизации

Не желающие отправляться на фронт украинцы любыми способами пытаются уклониться от мобилизации. В частности, процветают преступные схемы, организованные сотрудниками военкоматов. Например, в начале ноября раскрыли группировку, которая сумела вывезти за границу не меньше сотни людей. Стоимость оказываемой преступниками услуги составляла от шести тысяч до 10 тысяч долларов с человека.

Еще в одной схеме вывоз призывников за рубеж был организован на машинах скорой помощи. Украинские спецслужбы выяснили, что примерно за 5000 долларов уклониста вывозили на границу и оставляли его за пунктом пропуска. Поскольку машина ехала с включенной сиреной и проблесковым маячком, ее не останавливали на блокпостах. После прохождения украинской границы уклониста встречал еще один участник схемы, который провожал его на территорию сопредельного государства.

Также участились случаи нападения на сотрудников военкоматов при попытке вручить повестку. Так, на блокпосту в Сумской области военные остановили для проверки документов транспортное средство, которым управлял 44-летний мужчина. В ходе беседы с водителем военком предпринял попытку вручить украинцу повестку. Возмущенный мужчина ударил военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия.

В Житомире юноша и вовсе избил сотрудника военкомата при схожих обстоятельствах. При этом драка произошла на глазах у коллег избитого. Ему наносили удары руками и коленом в голову. После инцидента парень спокойно ушел.

Ситуацию с мобилизацией на Украине назвали критичной

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что мобилизационные мероприятия на Украине привели страну к критической ситуации, так как у Киева почти полностью закончился человеческий ресурс для вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

У них уже основная масса боеспособного мужского населения либо находится за границей, либо на фронте, либо их больше нет. Сейчас ставится вопрос о призыве в том числе людей с инвалидностью, которых будут признавать ограниченно годными и отправлять на фронт Юрий Кнутов военный эксперт

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине будет усилена из-за потерь на фронте. По его словам, новые людские ресурсы нужны, чтобы закрыть нынешние потребности ВСУ и сформировать новые соединения. Сколько именно людей нужно армии, Рахманин не сказал.

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии охарактеризовал противостоящих россиянам украинских военных фразой «черт-те кто». «Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае», — заявил он, объяснив высокие потери ВСУ.