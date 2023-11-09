Медведев заявил о противостоянии российских военных на Украине «черт-те кому»
Российским военным со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоят крайне слабо экипированные солдаты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Слова политика приводит РИА Новости.
Противостоящих россиянам украинских военных он охарактеризовал фразой «черт-те кто».
«Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае», — заявил он, объяснив высокие потери ВСУ.
В октябре сдавшийся в плен боец 77-й бригады ВСУ Артур Бойчу заявлял, что в рядах ВСУ не хватает военных для контрнаступления на артемовском направлении. Одновременно с этим российские официальные лица отмечают, что со стороны России среди принимающих участие в спецоперации бойцов растет число контрактников.