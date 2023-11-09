Зампред СБ Медведев заявил, что ВСУ посылают против РФ плохо вооруженных солдат

Российским военным со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоят крайне слабо экипированные солдаты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Слова политика приводит РИА Новости.

Противостоящих россиянам украинских военных он охарактеризовал фразой «черт-те кто».

«Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае», — заявил он, объяснив высокие потери ВСУ.

В октябре сдавшийся в плен боец 77-й бригады ВСУ Артур Бойчу заявлял, что в рядах ВСУ не хватает военных для контрнаступления на артемовском направлении. Одновременно с этим российские официальные лица отмечают, что со стороны России среди принимающих участие в спецоперации бойцов растет число контрактников.