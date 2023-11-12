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21:45, 12 ноября 2023Бывший СССР

На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

«Страна.ua»: в украинских регионах прошли митинги с требованием демобилизации

В ряде украинских регионов прошли митинги с требованием проведения демобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

Люди вышли на улицы во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге. В акциях приняли участие десятки человек.

В частности, участники митингов требовали демобилизовать тех, кто находится в армии с февраля 2022 года.

Ранее 12 ноября появились сведения о численности украинской армии, данные привел бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, сейчас в армии Украины служат 1,3 миллиона человек. Как рассказал Селезнев, у украинской армии в будущем могут возникнуть трудности с обеспечением и вооружением такого количества военных из-за возможного ослабления помощи Запада.

В начале ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что демобилизация в стране, но для этого необходимо еще создать правовую базу. При этом конкретных сроков Данилов не привел.

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