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19:12, 12 ноября 2023Бывший СССР

Раскрыта численность украинской армии

Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ: в армии Украины служит 1,3 млн человек

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Бывший глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев раскрыл численность личного состава украинских войск. Его цитирует ТАСС.

По словам Селезнева, в силах обороны Украины служит 1,3 миллиона человек. «Им всем нужны оружие и боеприпасы», — добавил он, отметив, что перспективы для украинской армии в зоне боевых действий сейчас туманны из-за сложностей с предоставлением оружия и боеприпасов Западом.

Ранее Селезнев сообщил об установке 500 тысяч мин на границе с Россией и Белоруссией. Он отметил, что упомянутое число снарядов уже закопано в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей.

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