Стало известно об установке 500 тысяч мин на границе с Россией и Белоруссией

Экс-военный Селезнев: в землю зарыты 500 тысяч мин на границе с РФ и Белоруссией

Бывший глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев сообщил об установке 500 тысяч мин на границе с Россией и Белоруссией. Соответствующий комментарий приводит ТАСС со ссылкой на украинское агентство ТСН.

Как стало известно, упомянутое число снарядов уже закопано в землю. «Уже в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин. А нужно еще больше», — заявил в интервью экс-военный.

Ранее в ноябре министр обороны Украины рассказал Пентагону о потребностях Киева. Украинский политик пожаловался Остину на то, что во время разговора, который прошел утром, в Киеве раздавались взрывы.