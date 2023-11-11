Министр обороны Украины рассказал Пентагону о потребностях Киева

Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) и потребности Киева. Об этом пишет ТАСС.

Он проинформировал главу Пентагона «о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины». «Обсудили конкретные шаги», — рассказал Умеров.

Украинский политик пожаловался Остину на то, что во время разговора, который прошел утром, в Киеве раздавались взрывы. Он поблагодарил американскую сторону за поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее издание The Hill писало, что Соединенным Штатам будет трудно удовлетворить военные потребности и Украины, и Израиля, при этом сохраняя гарантии собственной безопасности.

