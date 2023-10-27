Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 27 октября 2023Мир

В США заявили о трудности в удовлетворении потребностей Украины и Израиля

The Hill: США будет трудно удовлетворить военные потребности Украины и Израиля

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty/ Serhii Nuzhnenko / Reuters

США будет трудно удовлетворить военные потребности и Украины, и Израиля, при этом сохраняя гарантии собственной безопасности, говорится в материале издания The Hill.

На этой неделе пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заверил, что у Пентагона есть все необходимое, чтобы поддерживать обе страны в конфликтах, сохраняя при этом безопасность Штатов. «Мы уверены, что сможем удовлетворить как потребности Израиля, так и потребности Украины в будущем. В то же время мы не пожертвуем нашей собственной военной готовностью», — указал Райдер.

Ряд экспертов в США усомнились в такой способности. Специалист по внешней политике в Брукингском институте Майкл О'Хэнлон назвал такое заявление слишком упрощенным. «Я не думаю, что Пентагон или администрация президента ошибаются, но они говорят об этом так, будто это легкая задача или простой подарок, а это неправда», — считает он.

Указывается, что после обострения конфликта между Израилем и Палестиной Пентагон отправил Тель-Авиву десятки тысяч артиллерийских снарядов, изначально предназначавшихся для Украины. Будущие поставки Израилю также могут включать в себя вооружения, на которые полагается и Киев, например комплексы Stinger.

Высокий спрос на оружие обнажил проблемы, которые Соединенные Штаты имеют в пополнении собственных запасов, пишет The Hill. «Можно представить себе дальнейшую нагрузку на оборонную промышленность, которая уже определенно испытывает стресс», — добавил О'Хэнлон. Он отметил, что украинский и израильский конфликты открыли глаза на необходимость наращивания производства артиллерии и заключения долгосрочных оборонных контрактов. «Пока что это не ведет к военному кризису. Но это постоянный набор проблем, который требует внимания», — заключил специалист.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запросит у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости