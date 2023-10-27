В США заявили о трудности в удовлетворении потребностей Украины и Израиля

The Hill: США будет трудно удовлетворить военные потребности Украины и Израиля

США будет трудно удовлетворить военные потребности и Украины, и Израиля, при этом сохраняя гарантии собственной безопасности, говорится в материале издания The Hill.

На этой неделе пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заверил, что у Пентагона есть все необходимое, чтобы поддерживать обе страны в конфликтах, сохраняя при этом безопасность Штатов. «Мы уверены, что сможем удовлетворить как потребности Израиля, так и потребности Украины в будущем. В то же время мы не пожертвуем нашей собственной военной готовностью», — указал Райдер.

Ряд экспертов в США усомнились в такой способности. Специалист по внешней политике в Брукингском институте Майкл О'Хэнлон назвал такое заявление слишком упрощенным. «Я не думаю, что Пентагон или администрация президента ошибаются, но они говорят об этом так, будто это легкая задача или простой подарок, а это неправда», — считает он.

Указывается, что после обострения конфликта между Израилем и Палестиной Пентагон отправил Тель-Авиву десятки тысяч артиллерийских снарядов, изначально предназначавшихся для Украины. Будущие поставки Израилю также могут включать в себя вооружения, на которые полагается и Киев, например комплексы Stinger.

Высокий спрос на оружие обнажил проблемы, которые Соединенные Штаты имеют в пополнении собственных запасов, пишет The Hill. «Можно представить себе дальнейшую нагрузку на оборонную промышленность, которая уже определенно испытывает стресс», — добавил О'Хэнлон. Он отметил, что украинский и израильский конфликты открыли глаза на необходимость наращивания производства артиллерии и заключения долгосрочных оборонных контрактов. «Пока что это не ведет к военному кризису. Но это постоянный набор проблем, который требует внимания», — заключил специалист.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запросит у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.