Байден попросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю

Президент Байден запросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю

Президент США Джо Байден заявил, что запросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю на этой неделе. Об этом сообщает Reuters.

«На этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля», — сказал политик.

Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны «Железный купол».

Ранее американский лидер после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о неизменной поддержке Израиля. Он заверил, что США на стороне Израиля в вопросе защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира.