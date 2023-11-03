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01:26, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине допустили демобилизацию

Глава СНБО Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Демобилизация на Украине возможна, но для этого необходимо создать правовую базу, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов. Об этом пишет издание «Лига.нет».

По его словам, среди военных «есть усталость, и люди должны отдыхать». «Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила», — указал глава СНБО.

Секретарь СНБО допустил вероятность принятия соответствующих законов. По его словам, для демобилизации должен выйти приказ верховного главнокомандующего. «Должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов ставки», — объяснил он.

В июне президент Украины Владимир Зеленский назвал преждевременным вопрос о демобилизации в стране. В апреле жители Украины обратились к Зеленскому с требованием незамедлительно начать демобилизацию. Отмечалось, что она должна коснуться военнослужащих, которые были мобилизованы полтора года назад.

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      Марина Совина
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