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13:58, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию

На Украине зарегистрировали петицию к Зеленскому с требованием начать демобилизацию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Жители Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием незамедлительно начать демобилизацию. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

«Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, и существует настоятельная необходимость урегулирования сроков», — говорится в петиции.

Автор обращения отмечает, что демобилизация должна коснуться военнослужащих, которые были мобилизованы полтора года назад.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Украина готовится к самой крупной мобилизации с начала российской специальной военной операции для весеннего контрнаступления. Эти данные телеканал получил от аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

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Алевтина Запольская
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