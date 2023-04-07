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22:42, 7 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан

Fox News: Украина готовится к крупнейшей мобилизации для весеннего контрнаступления
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина готовится к самой крупной мобилизации с начала российской специальной военной операции для весеннего контрнаступления. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

Как стало известно телеканалу, мобилизация будет превышать осеннюю 2022 года в два раза. По словам аналитика, ожидаемое наступление может состояться в течение следующих двух месяцев. Баррос отметил, что Киев сформировал отдельную бригаду, которая будет руководить предстоящим контрнаступлением.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ на фронте может начаться в ближайшие недели. Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим.

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Марина Совина
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