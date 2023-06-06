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20:33, 6 июня 2023Бывший СССР

Зеленский назвал преждевременным вопрос о демобилизации на Украине

Президент Украины Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в стране пока рано

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преждевременным вопрос о демобилизации в стране. Пресс-конференцию транслировала телерадиокомпания «Суспiльне» («Общественное»).

«О демобилизации говорить рано, война продолжается. Касаемо ротации: это происходит, когда усталость есть у военных», — заявил он, отметив, что все происходит под руководством главкома и Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В апреле жители Украины обратились к Зеленскому с требованием незамедлительно начать демобилизацию. Отмечалось, что она должна коснуться военнослужащих, которые были мобилизованы полтора года назад.

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    Варвара Кошечкина
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