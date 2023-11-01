На Украине раскрыли беспрецедентную схему выезда уклонистов из страны

ГБР сообщило о раскрытии беспрецедентной схемы выезда уклонистов с Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) раскрыло преступную организацию, состоящую из работников военкоматов Киева и ряда областей республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным ведомства, подозреваемые создали беспрецедентную схему уклонения военнообязанных граждан от мобилизации, благодаря которой за границу удалось выехать не меньше сотни людей. Отмечается, что полностью были задокументированы 40 эпизодов получения денег. Стоимость оказываемой преступниками услуги составляла от шести тысяч до 10 тысяч долларов с человека.

По информации следствия, организатором схемы выступил вышедший на пенсию бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, имевший для этого необходимые связи. Под его контролем другие участники группы вносили заведомо недостоверные сведения в документы о снятии граждан с воинского учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В настоящее врем обвинения предъявлены организатору схемы и шести соучастникам из его ближайшего окружения.

В августе сообщалось, что в рамках дела об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста с Украины сотрудники ГБР задержали начальника районного военкомата в Киеве. Уточнялось, что он был причастен к масштабной коррупционной схеме и являлся сообщником главы одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил республики.