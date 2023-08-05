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13:35, 5 августа 2023Бывший СССР

На Украине задержали начальника военкомата по масштабному делу об уклонистах

ГБР задержало начальника военкомата в Киеве по делу об уклонистах

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали начальника районного военкомата в Киеве в рамках дела об организации нелегального выезда из страны мужчин призывного возраста. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Задержанный участвовал в масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста. Бывший начальник военкомата был сообщником разоблаченного в организации преступной схемы главы одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Организаторы незаконной отправки уклонистов за рубеж оформляли пакет фиктивных документов о непригодности мужчин к военной службе. За это они брали взятки в размере 10 тысяч долларов.

О раскрытии преступной схемы стало известно 1 августа. По данным ГБР, в 11 регионах Украины, в том числе в Киеве, прошло свыше 100 обысков. 3 августа в ГБР сообщили об участии в этой организации начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации.

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    Мария Грушко
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