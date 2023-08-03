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12:58, 3 августа 2023Бывший СССР

В Киеве правоохранители задержали начальника отдела администрации

В Киеве ГБР задержало главу отдела военной администрации за помощь уклонистам

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Киеве Госбюро расследований (ГБР) задержало начальника отдела военной администрации за помощь уклонистам. Об этом сообщило издание Страна.ua.

Сообщается, что чиновник попал в поле зрения правоохранителей из-за оформления поддельных документов о негодности к службе и помогал выехать за рубеж. По информации следствия, это стоило 10 тысяч долларов.

Также задержанный глава отдела администрации занимал должность в штабе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины и ГБР проводят обыски у депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов и несанкционированных действиях с информацией. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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    Александр Слабиев
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