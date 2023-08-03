На Украине сообщили об обысках у депутата Рады

Страна.ua: СБУ и ГБР проводят обыски у депутата Рады Дубинского

Служба безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований (ГБР) проводят обыски у депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Об этом пишет украинское издание Страна.ua.

Сам Дубинский находится за границей, получив разрешение на сопровождение отца на лечение, сообщает СБУ в своем Telegram-канале. Однако, по информации спецслужбы, отец выезжал самостоятельно и уже вернулся на Украину.

Кроме этого, правоохранители подозревают депутата в подделке документов. Теперь против Дубинского возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов и несанкционированных действиях с информацией. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Страна.ua сообщила, что Дубинский находится в Барселоне. Это якобы удалось выяснить благодаря фотографии его девушки.

Дубинский прославился рядом острых заявлений против власти. Например, он предложил провести зимой на Украине тотальную мобилизацию, в первую очередь призвав «говорящих голов», в числе которых экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и действующий советник Михаил Подоляк.

До этого он заявлял, что украинские власти не восстанавливают Бучу, сохраняя «витрину горя» для Запада. Он подчеркнул, что жители Бучи получают лишь фейковые сочувствие и помощь, добавив, что власти не хотят заниматься восстановлением города.