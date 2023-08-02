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14:25, 2 августа 2023Бывший СССР

На Украине допустили объявление масштабной мобилизации зимой

Украинский депутат Дубинский допустил объявление масштабной мобилизации зимой

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже зимой. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих», — сказал депутат. Он считает, что накопление техники, «чистка военкомов», переподготовка и отправка новых людей свидетельствуют о планах провести, если не всеобщую, то очень большую мобилизацию.

По его словам, зимой власти Украины должны будут «для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев». Дубинский отметил, что действие военного положения в стране продлят до конца 2024 года, соответственно, будет отодвигаться и проведение парламентских выборов.

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    Кристина Есикова
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