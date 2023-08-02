На Украине допустили объявление масштабной мобилизации зимой

Украинский депутат Дубинский допустил объявление масштабной мобилизации зимой

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже зимой. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих», — сказал депутат. Он считает, что накопление техники, «чистка военкомов», переподготовка и отправка новых людей свидетельствуют о планах провести, если не всеобщую, то очень большую мобилизацию.

По его словам, зимой власти Украины должны будут «для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев». Дубинский отметил, что действие военного положения в стране продлят до конца 2024 года, соответственно, будет отодвигаться и проведение парламентских выборов.

