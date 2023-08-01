Командир ВСУ призвал к тотальной мобилизации на Украине

Командир ВСУ Кухарчук призвал к тотальной мобилизации в украинском тылу

Для победы в военном конфликте Украине надо начать тотальную мобилизацию в тылу. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук.

По его словам, для победы Киеву надо ориентировать работу государственного и частного секторов на ВСУ, провести мобилизацию «всего, а не только сельского населения». Кроме этого, надо избавиться от политических аспектов в работе органов власти.

При таком сценарии «придется покинуть зону комфорта», но он, по мнению Кухарчука, приведет к победе. Однако украинская власть избрала другой путь, где в информационном пространстве «кормят обещаниями» о скорой победе, а мобилизуют только добровольцев или тех, кто не может откупиться, добавил он. Многие украинцы, считает Кухарчук, даже не ощущают военных действий.

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