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11:52, 1 августа 2023Бывший СССР

Восстанавливать Киевскую область поручили компаниям с уголовным прошлым

Bihus: восстанавливать Киевскую область поручили компаниям с уголовным прошлым

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Во время восстановления разрушенных после боевых действий домов в Киевской области тендеры выигрывали компании-однодневки, а договоры о проведении работ не публикуются на портале Prozorro. Об этом говорится в расследовании, которое провели журналисты украинского сайта Bihus.info.

В расследовании говорится, что восстанавливать разрушенные во время боевых действий в марте 2022 года дома в пригородах Киева Буче, Ирпене и других поручили компаниям с уголовным прошлым и без нужного опыта. Одна из них зарегистрирована даже с ошибкой в названии — «Булівельна компанія Відбудова» (правильно «буДівельна»).

Эта компания получила 40 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) на проведение работ по реконструкции домов в Буче. Журналисты предположили, что ошибка вызвана тем, что компанию слишком быстро регистрировали. Директор этой компании Борис Лисовский связан с нынешним заместителем главы офиса президента Владимира Зеленского Алексеем Кулебой.

Еще одна компания «Укрбуд-проект-реконструкція» раньше работала в Сумской области и была фигурантом расследования о коррупционных схемах при выигрыше тендеров. Сейчас она получила подряд на 240 миллионов гривен (6,4 миллиона долларов) на реконструкцию Центра социально-психологической реабилитации в Бородянке.

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Подряд на 40 миллионов гривен получила компания «Ласт Буд Кепітал», которая фигурирует в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов, подделке документов и фиктивной деятельности. Директор не захотел общаться с журналистами. Также от комментариев отказались большинство чиновников.

Ранее причины роста количества коррупционных скандалов на Украине объяснили «идеальным штормом». При этом перспективы возобновления зерновой сделки и возрождения экономики стали еще более туманными.

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    Александр Слабиев
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