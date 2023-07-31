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12:32, 31 июля 2023Бывший СССР

На Украине объяснили причины роста коррупционных скандалов

«РБК-Украина»: «идеальный шторм» вызвал рост коррупционных скандалов на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Причины роста количества коррупционных скандалов на Украине объяснили «идеальным штормом». Об этом пишет «РБК-Украина».

Один из неназванных представителей украинской власти объяснил рост коррупции отсутствием побед Вооруженных сил Украины и дипломатических успехов. При этом перспективы возобновления зерновой сделки и возрождения экономики стали еще более туманными. Все эти факторы в итоге вызвали усиление турбулентности или, как выразился собеседник издания, «идеальный шторм».

В итоге на Украине разразились несколько громких коррупционных скандалов. В некоторых из них участвуют и руководители военкоматов, самый громкий из них касается военкома Одесской области Евгения Борисова, которого арестовали за приобретенную в Испании виллу.

Другой чиновник рассказал «РБК-Украина», что сейчас общество разделилось на несколько частей. Одни воюют или активно помогают армии, другие «просто пытаются сводить концы с концами», а третьи живут как ни в чем не бывало и берут взятки.

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Один из собеседников издания отметил, что Запад перестал выделять деньги Украине «просто так». Вместо этого перешли к схеме «деньги в обмен на реформы».

Собеседники издания считают, что в перспективе это приведет к тому, что власть начнет проверять выезды депутатов Верховной Рады за границу. Уже сейчас украинским пограничникам запретили выпускать из страны чиновников и депутатов.

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    Александр Слабиев
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