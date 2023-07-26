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16:38, 26 июля 2023Бывший СССР

Украинским пограничникам запретили выпускать из страны чиновников и депутатов

Нардеп Гончаренко: пограничникам запретили выпускать с Украины чиновников и депутатов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские власти запретили пограничникам выпускать из страны чиновников и депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Пару часов назад на посты пограничников разослали указание про запрет на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Всех, кто пытается пересечь границу, останавливают, и ожидается решение офиса президента по каждому из них», — написал Гончаренко.

По словам нардепа, теперь глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном режиме лично разрешает или запрещает выезд тех или иных депутатов и чиновников.

«Это хороший пиар-ход и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время крупнейшей войны в Европе, а глава ОП решает – можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история. Просто системно неправильная», — отметил Гончаренко.

Ранее депутат Верховной Рады, зампредседателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности Юрий Аристов был замечен в пятизвездочном отеле на Мальдивах. После того, как СМИ написали о его дорогостоящем заграничном отдыхе, нардеп принял решение сложить мандат.

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    Алевтина Запольская
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