Отдыхающий на Мальдивах депутат от партии Зеленского решил сложить мандат

Отдыхающий на Мальдивах депутат от партии Зеленского Аристов решил сложить мандат

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», зампредседателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности Юрий Аристов, которого заметили на курорте на Мальдивах, решил сложить мандат. Об этом рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины», — заявил он. Стефанчук добавил, что заявление депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Ранее издание LIGA сообщило, что Аристов был замечен в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, стоимость проживания на двоих за одну ночь в нем составляет от 100 до 323 тысяч гривен (от 243 до 785 тысяч рублей). Как уточнялось, журналисты позвонили в отель и получили подтверждение, что депутат проживал на курорте, но уже выселился. При этом сам Аристов на звонки не ответил.