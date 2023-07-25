Депутата от партии Зеленского заметили на Мальдивах

LIGA: депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Аристова заметили на Мальдивах

Депутата Верховной Рады Украины Юрия Аристова заметили на курорте на Мальдивах. Он состоит в партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» и занимает пост зампредседателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, передает украинское издание LIGA.

Издание сообщает, что Аристов был замечен в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, стоимость проживания на двоих за одну ночь в нем составляет от 100 до 323 тысяч гривен (от 243 до 785 тысяч рублей).

В сообщении также говорится, что журналисты позвонили в отель для уточнения информации и получили подтверждение, что Аристов действительно проживал на курорте, но уже выселился, при этом сам депутат на звонки не ответил.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене бывшего депутата Верховой Рады и лидера запрещенной в республике партии «Наши» Евгения Мураева из-за пропаганды «пророссийской позиции».