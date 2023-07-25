На Украине обвинили бывшего депутата Рады в госизмене

СБУ обвинила бывшего депутата Рады Мураева в госизмене из-за «пророссийской позиции»

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене бывшего депутата Верховой Рады, лидера запрещенной в республике партии «Наши» Евгения Мураева из-за пропаганды «пророссийской позиции». Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что Мураев якобы использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для распространения «пророссийской позиции» в информационном пространстве Украины. Как напомнили в СБУ, в начале февраля 2022 года против телеканала депутата были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Кроме того, сотрудники ведомства провели обыски по местам жительства и в офисах Мураева.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские власти «рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины», хотят посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера» и в качестве потенциального кандидата якобы рассматривают Мураева.