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11:36, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине обвинили бывшего депутата Рады в госизмене

СБУ обвинила бывшего депутата Рады Мураева в госизмене из-за «пророссийской позиции»

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене бывшего депутата Верховой Рады, лидера запрещенной в республике партии «Наши» Евгения Мураева из-за пропаганды «пророссийской позиции». Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что Мураев якобы использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для распространения «пророссийской позиции» в информационном пространстве Украины. Как напомнили в СБУ, в начале февраля 2022 года против телеканала депутата были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Кроме того, сотрудники ведомства провели обыски по местам жительства и в офисах Мураева.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские власти «рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины», хотят посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера» и в качестве потенциального кандидата якобы рассматривают Мураева.

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    Кристина Есикова
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