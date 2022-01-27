На Украине захотели ввести санкции против телеканала «пророссийского лидера»

Служба безопасности Украины (СБУ) захотела ввести санкции против телеканала «Наш», принадлежащего бывшему депутату Верховной Рады Евгению Мураеву, которого Великобритания считает главным кандидатом в «пророссийские лидеры» республики. Об этом сообщает Obozrevatel.

Источники издания рассказали, что СБУ готовит документы для внесения телеканала в санкционный список. Соответствующее представление будет подано в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Уже некоторое время служба фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на "Нашем"», — сказал один из собеседников журналистов.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские власти «рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины» и планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — утверждают в Лондоне.

Сам Мураев сказал, что с 2018 года находится под российскими санкциями из-за конфликта с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.