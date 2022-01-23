Названный «пророссийским лидером» Мураев вспомнил мистера Бина в ответе Британии

Названный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве» бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев ответил на обвинения Лондона. Его слова приводит издание «Страна. UA».

По словам Мураева, он включен в список санкций России с 2018 года за разногласия с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину» — пошутил экс-политик.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в документе.

В российском МИД указали, что распространенная британским офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».