МИД Британии заявил о планах России посадить в Киеве лояльного лидера

Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение британского Форин офиса.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — говорится в документе.

Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе с первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах Сергеем Арбузовым, руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем и премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым.

По информации британских спецслужб, некоторые из них поддерживают контакты с офицерами российской разведки, которые в настоящее время якобы участвуют в планировании нападения на Украину.

Как отметила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, «информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля».

Отмечается, что доказательств о перечисленных намерениях России не приводится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике.