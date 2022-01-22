Захарова оценила вероятность провокаций США накануне Олимпиады в Пекине

Представитель МИД России Мария Захарова оценила вероятность информационных и военных провокаций со стороны США и киевского режима накануне Олимпиады в Пекине. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В тексте Захарова назвала опубликованную Bloomberg новость о том, что «якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник», не просто фейком, а информационной спецоперацией соответствующих американских служб.

Правда, по мнению главы МИД РФ, в том, что в материале нет ссылок ни на российские, ни на китайские источники. «"Дипломатом в Китае" являются американцы», — заявила она.

Ранее сообщалось, что появившаяся в СМИ информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, не соответствует действительности. Так подобные сообщения оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.