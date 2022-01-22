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В МИД оценили сообщения о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины

МИД: информация о просьбе главы КНР к президенту России не соответствует действительности

Фото: Andy Wong / AP

Появившаяся в СМИ информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, не соответствует действительности. Так подобные сообщения оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», — написала Захарова.

По ее словам, указанное информагентство уже давно перестало быть самостоятельным. «А теперь еще и приличным», — заключила представитель МИД.

Ранее Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата сообщил, что Си Цзиньпин якобы обращался к Путину с просьбой отказаться от наступления на Украину на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. В материале утверждалось, что китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе — последнее, что ему нужно.

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Варвара Кошечкина
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