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Стало известно о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины

Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине, запланированной на зиму 2022 года. О просьбе на этот счет пишет Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата.

По его информации, китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе — последнее, что ему нужно.

В связи с этим, как стало известно, МИД Китая подчеркнул важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр — в текущем году с 28 января по 20 марта.

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Агентство со ссылкой на военных аналитиков указывает, что к моменту окончания перемирия в Украине начнется оттепель, которая должна помешать быстрому «российскому вторжению».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Си Цзиньпин пригласил Путина на мероприятие — российский президент сообщал, что планирует посетить церемонию открытия, которая состоится 4 февраля.

В последние месяцы на Западе и на Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Россия может напасть на те регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

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Варвара Кошечкина
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