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20:06, 25 июля 2023Бывший СССР

Купившего виллу в Испании экс-военкома Одессы арестовали

Суд в Киеве арестовал бывшего одесского военкома Борисова, купившего виллу в Испании

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Печерский суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, обвиняющегося в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен, на которые он приобрел виллу в Испании, и уклонении от службы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Борисова отправили под стражу на 60 дней, при этом дав возможность внести залог в 150 миллионов гривен. Военком после вердикта заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда, так как у него нет таких денег для залога.

Перед этим он просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что недавно у него оборвался тромб. Кроме того, ему нужна постоянная реабилитация в течение трех месяцев.

Накануне, 24 июля, Борисова задержали в Киеве. Государственное бюро расследований Украины утверждало, что он пытался скрыться от следствия, используя конспирацию — менял номера телефонов, автомобили и место нахождения.

В июне стало известно, что Борисова поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Покупка якобы произошла в начале 2023 года. Кроме того, возле недвижимости нашли немецкий автомобиль стоимостью от 100 тысяч долларов. Весь автопарк военкома оценивается в полмиллиона долларов.

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    Антон Похиляк
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