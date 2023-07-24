Купившего виллу в Испании экс-военкома Одессы задержали в Киеве

ГБР Украины сообщило о задержании экс-военкома Одессы Борисова, купившего виллу в Испании

Бывшего военкома Одессы Евгения Борисова задержали в Киеве по подозрению в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от несения службы. Об этом в Telegram сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Борисов пытался скрыться от следствия, используя конспирацию. Он менял номера телефонов, автомобили и место нахождения. Однако спустя два дня украинским силовикам удалось задержать экс-военкома в Киеве.

В июне стало известно, что Борисова поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Семья Борисова в начале 2023 года приобрела виллу и офисное помещение на испанском побережье, рассказали украинские журналисты.