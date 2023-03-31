На Украине объяснили нежелание властей восстанавливать Бучу

Депутат Рады Дубинский: власти не восстанавливают Бучу, сохраняя «витрину горя» для Запада

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Бучу вместе с президентом Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем, объяснив, почему власти не спешат восстанавливать город.

«Выступления и зарубежные гости в Буче, Ирпене и других громадах — это очень красиво. Только ни в одной из этих громад государство до сих пор не отремонтировало ни один дом», — заявил он.

Политик уточнил, что любые работы по восстановлению города проводятся либо местными властями, либо самими владельцами разрушенных домов и волонтерами. Он подчеркнул, что жители Бучи получают лишь фейковые сочувствие и помощь, добавив, что власти не хотят заниматься восстановлением города, желая сохранить «витрину горя» для западных государств.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Российской армии к убийству мирного населения в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.

В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией, подчеркнув, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь спустя несколько дней после приезда туда СБУ и украинского телевидения.