Минобороны отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в Буче

Минобороны опровергло заявления Украины об убийствах в Буче, назвав их провокацией

Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Об этом в министерстве сообщили журналистам.

Согласно заявлению, свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией», — говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

В сообщении также сказано, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Отмечается, что все российские подразделения вышли из города 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров Москвы и Киева в Турции.

«Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что все время, что город был под контролем российских ВС, местные жители могли свободно передвигаться по городу и пользоваться сотовой связью, а также имели возможность выехать в северном направлении, в том числе в Белоруссию. Там отметили, что южные окраины города, в том числе жилые кварталы, обстреливались украинской стороной.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Также публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.