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22:25, 8 ноября 2023Бывший СССР

На Украине водитель напал на вручившего ему повестку военкома

В Сумской области украинский водитель напал на военкома, вручившего ему повестку

Фото: Pixabay

На блокпосту в Сумской области на Украине водитель автомобиля напал на сотрудника военкомата, который собирался вручить ему повестку. Об этом сообщила национальная полиция региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что военные остановили для проверки документов транспортное средство, которым управлял 44-летний мужчина. В ходе беседы с водителем военком предпринял попытку вручить украинцу повестку. Возмущенный мужчина ударил военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия.

Позже подозреваемого обнаружили в Киеве. В отношении него открыли уголовное дело по статье «угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг».

Ранее в Киеве пьяный мужчина в камуфляже напал на полицейского. Во время патрулирования наряд полиции встретил человека, находящегося на улице во время комендантского часа, патрульные попросили его предъявить документы для проверки. Тот начал вести себя агрессивно и несколько раз толкнул полицейского.

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      Марина Совина
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