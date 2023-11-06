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06:11, 6 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве мужчина в камуфляже напал на полицейского

В Киеве пьяный пограничник в камуфляже напал на полицейского

Фото: Unsplash.com

В Киеве пьяный мужчина в камуфляже напал на полицейского, об этом сообщила городская полиция в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования наряд полиции встретил человека, находящегося на улице во время комендантского часа, и попросил документы на проверку. Тот начал вести себя агрессивно и несколько раз толкнул оперативника.

Мужчина утверждал, что является участником боевых действий, игнорировал требования правоохранителей пройти в отдел для установления личности. Позднее стало известно, что нападавший действительно несет службу в одном из пограничных подразделений Украины.

Как утверждает издание Klymenko Time, конфликт продолжился в Шевченковском райотделе Киева. Отмечается, что полицейский избил фигуранта. Начата служебная проверка. Киевская городская прокуратура сообщила, что по факту драки открыто уголовное производство.

Ранее в Хмельницкой области Украины военкомы силой попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы.

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      Марина Совина
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