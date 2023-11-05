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19:29, 5 ноября 2023Бывший СССР

На Украине мужчину захотели забрать на фронт из больницы

УНИАН: в Хмельницкой области мужчину хотели забрать на фронт прямо из больницы

Кадр: Telegram-канал «УНИАН»

На Украине мужчину хотели забрать на фронт прямо из больницы. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram.

«В Виньковцах Хмельницкой области военкомы силой пытались забрать мужчину прямо из больницы», — пишет агентство.

Отмечается, что призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице, так как в военкомате ему просто поставили печать, несмотря на то, что у него было высокое давление. В прикрепленном видео также видно, что люди в военной форме пытались силой забрать мужчину из больничной палаты, в то время как он просил не трогать его и позволить обследоваться в больнице.

Ранее Минобороны Украины захотело отказаться от срочной службы по призыву. Отмечается, что ведомство предлагает сделать это к 2028 году, говорится в концепции военной кадровой политики, утвержденной главой ведомства Рустемом Умеровым.

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